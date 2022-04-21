СК возбудил уголовное дело после падения футбольных ворот на подростка в Златоусте

Юношу с травмами увезли в ЧОДКБ

Следственные органы возбудили уголовное дело о халатности (часть 1 статьи 293 УК РФ) после падения футбольных ворот на 16-летнего парня на территории казармы кадетского корпуса индустриального колледжа в Златоусте. Об этом сегодня, 21 апреля, сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

Напомним, днем 16 апреля на поле для мини-футбола во время игры на несовершеннолетнего упали ворота кустарного производства, представляющие из себя сварную конструкцию из металлического профиля без крепления к земле. Юношу доставили с травмами головы в реанимационное отделение больницы.

«В настоящее время проводится комплекс необходимых следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и виновных должностных лиц», — прокомментировали в региональном СУ СКР.

Расследование уголовного дела находится на контроле руководителя следственного управления.