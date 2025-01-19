СК возбудил уголовное дело после неудачной стоматологической операции в Челябинской области

Состояние пациентки ухудшилось после установки имплантов

Следственное управление СК России по Челябинской области возбудило уголовное дело о незаконном осуществлении медицинской деятельности, повлекшей по неосторожности причинение вреда здоровью (статья 235 УК РФ) после визита местной жительницы в частную стоматологию, сообщили в пресс-службе регионального СУ СК России.

Уточняется, что в июле 2024 года 38-летней женщине установили импланты в нижнюю челюсть в одной из частных клиник. После этого состояние пациентки заметно ухудшилось, и ее госпитализировали.

«Следователем запрошена медицинская документация, назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе причин и условий, способствовавших случившемуся»,— уточнили в ведомстве.