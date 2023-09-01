СК возбудил уголовное дело после массовой драки в Копейске

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия

Следственный комитет возбудил уголовное дело о хулиганстве по сообщениям СМИ о массовой драке у ТРК «Слава» в Копейске. Как сообщили в региональном управлении СК, один из участников потасовки упал после удара в голову и потерял сознание. Следователи устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.

Копейчане увидели драку у торгово-развлекательного комплекса накануне вечером. Один из очевидцев событий рассказал, что услышал визг тормозов, после чего вышедшего из машины мужчину стали жестко бить, причем на середине дороги.

На место прибыла следственно-оперативная группа полиции, а пострадавшего в потасовке участника конфликта доставили в больницу. Уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ «Хулиганство» возбудили по указанию и. о. руководителя областного управления СК.

«В настоящее время проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также причин и условий, способствовавших совершению преступления», — сообщили в СУ СК по Челябинской области.