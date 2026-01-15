СК возбудил уголовное дело после гибели 7‑летней девочки на пожаре под Ашой

Вероятной причиной трагедии стало короткое замыкание

СК по Челябинской области возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после пожара в поселке Кропачево, где погибла семилетняя девочка. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Трагедия произошла ночью 15 января в квартире одного из домов рабочего поселка в Ашинском городском округе. Матери удалось эвакуировать через окно трех дочерей. Четвертую в темноте и из-за задымления она не смогла найти.

По предварительной информации, причиной пожара стало короткое замыкание проводки на кухне. Всего из здания эвакуировалось девять человек, они не пострадали.

Следователи проводят экспертизы и проверяют обстоятельства трагедии.