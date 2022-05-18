Следственные органы возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (часть 1 статьи 109 УК РФ) после гибели 13-летнего подростка под завалами заброшенного овощехранилища в поселке Первомайском Агаповского района. Об этом сегодня, 18 мая, сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

Трагедия случилась 16 мая. Мальчик вместе с друзьями собирал металлолом в здании бывшего овощехранилища. В какой-то момент конструкция ветхого строения обвалилась прямо на школьника. Он скончался по пути в больницу.

Глава поселения рассказала Первому областному информагентству, что строение является частной собственностью.

В этот же день в поселке Озерном Агаповского района на стройке погиб 17-летний парень. Возбуждено уголовное дело.

Алексей Текслер после двух трагедий отправил в Агаповский район правительственную комиссию.