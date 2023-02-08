СК возбудил уголовное дело после драки в челябинском образовательном центре

Пострадали двое подростков

Сегодня, 8 февраля, следственные органы возбудили уголовное дело о хулиганстве (часть 2 статьи 213 УК РФ) после драки в образовательном центре № 5. Об этом сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

«По предварительным данным, драка на почве бытового конфликта между двумя группами подростков — учащихся старших классов. В лечебное учреждение поступили двое пострадавших с побоями. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. На месте происшествия работают следователи — криминалисты аппарата следственного управления», — сообщили в региональном СУ СКР.

Проверку по факту происшествия проводит прокуратура. Напомним, группа подростков ворвалась в холл школы с молотками и, по предварительной информации, с травматическим пистолетом. Завязалась драка, перепугавшая учеников образовательного центра. Тем не менее, эвакуация не понадобилась, занятия продолжились в обычном режиме. Установлены все участники конфликта.