СК возбудил уголовное дело после аварии с туристическим автобусом в Челябинской области

В ДТП пострадали девять человек, в том числе двое детей

Следственные органы возбудили уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей») после столкновения туристического автобуса с грузовиком в Ашинском районе. Об этом сегодня, 22 июня, сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

Напомним, водитель автобуса в условиях тумана не учел дистанцию и столкнулся с попутным грузовиком. В автобусе находились туристы, направлявшиеся из Казани в Челябинск. Сотрудники Госавтоинспекции выявили нарушения и наказали водителей. Позже появилось видео столкновения, которое опровергает версию водителей о туманности на дороге, — погода была ясной и солнечной.



В аварии пострадали девять человек, в том числе двое детей. 12-летнего мальчика госпитализировали.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела взято на контроль руководителем следственного управления», — сообщили в региональном СУ СКР.