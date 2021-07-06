СК возбудил дело о мошенничестве на Усть‑Катавском вагоностроительном заводе

Ущерб составил более 1,5 миллиона рублей

Следственные органы возбудили уголовное дело о мошенничестве в отношении должностных лиц Усть-Катавского вагоностроительного завода. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Челябинской области.

По предварительным данным, в течение 2020 года и до начала 2021 года должностные лица предприятия внесли недостоверные сведения в договорную документацию, из-за чего была снижена стоимость продукции. Ущерб составил более 1,5 миллиона рублей.

Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ по региону.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).

Как ранее писал наш сайт, бывший генеральный директор Усть-Катавского вагоностроительного завода Павел Абрамов вместе с заместителем по персоналу и безопасности Александром Болотниковым с 2009 по 2013 годы нанесли заводу ущерб в 517 миллионов рублей, продавая вагоны по цене ниже себестоимости. Павла Абрамова отправили в колонию на восемь лет, Александра Болотникова — на пять лет со штрафом в 500 тысяч рублей.