СК возбудил уголовное дело из‑за скачков электронапряжения в поселке под Миассом

В ходе расследования будут приняты меры по восстановлению нарушенных прав граждан

В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту злостного неисполнения решения суда (статья 315 УК РФ) администрацией Миасского городского округа, сообщает СУ СКР по региону.

Еще в 2016 году городской суд обязал администрацию обеспечить нормальный уровень напряжения в электросетях поселка Тыелга. Однако за все это время должностные лица не исполняли законное решение.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления», — сообщили в региональном СУ СКР.

Пока сельчане живут с постоянными перебоями электричества.