СК возбудил очередное дело о махинациях экс-главы поселения в Челябинской области

Иван Пашнин ранее был судим за злоупотребление должностными полномочиями

Следственные органы возбудили очередное уголовное дело в отношении бывшего главы Саккуловского сельского поселения Сосновского муниципального района Ивана Пашнина. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сегодня, 15 декабря, сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

По версии следствия, в 2015 году подозреваемый осуществил выдачу им фиктивных выписок из похозяйственной книги о наличии у них прав пользования тремя земельными участками на территории сельского поселения. Далее граждане оформили права собственности на эти участки. Ущерб местному бюджету составил более 1,8 миллиона рублей.

В отношении Ивана Пашнина было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»).

Напомним, ранее Пашнин был судим по аналогичной статье.