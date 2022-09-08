СК возбудил дело после стрельбы в челябинской парикмахерской

Нападавший и его жертва находятся в больнице в тяжелом состоянии

Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство (часть 3 статьи 30 части 1 статьи 105 УК РФ) в отношении челябинца, выстрелившего в жену в челябинской парикмахерской. Об этом Первому областному информагентству сообщили в СУ СКР по региону.

ЧП случилось сегодня утром в парикмахерской «Рада» на Сталеваров, 22. Мужчина ворвался в зал и выстрелил в бывшую супругу, затем в себя.

«На месте изъят травматический пистолет, переделанный в боевой. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь в больнице. В рамках уголовного дела ведется сбор доказательной базы», — сообщили в региональном СУ СКР.

Известно, что бывшие супруги поссорились на бытовой почве. Стрелявший мужчина находится в критическом состоянии.