СК возбудил дело после нападения собаки на 7‑летнего мальчика в Челябинске

Выясняются обстоятельства и лица, причастные к совершению преступления

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту нападения собаки на ребенка в челябинском поселке Федоровка. Об этом сегодня, 7 февраля, сообщили в СУ СКР по региону.

Напомним, ЧП случилось накануне, 6 февраля. 7-летний мальчик вернулся домой с прогулки с травмами на лице. Оказалось, школьника искусала собака. Отец мальчика обратился в полицию, затем дело передали в СК.

«По результатам проведенной проверки по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). В настоящее время следователем СК проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и лиц, причастных к его совершению», — сообщили в региональном СУ СКР.

Родители пострадавшего думали, что животное бродячее, однако, как сообщил 7 февраля на аппаратном совещании в администрации Челябинска глава Советского района Владислав Макаров, у агрессивной собаки есть хозяева.



