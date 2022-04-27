СК возбудил дело после гибели рабочего в Миассе

Тело 33-летнего мужчины нашли в январе в одном из цехов

В январе 2022 года в одном из цехов промышленного предприятия Миасса нашли тело 33-летнего рабочего. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

По предварительным данным, рабочий получил смертельную травму, когда разгружал металлический лом из грузового автомобиля. Следственные органы СК РФ возбудили уголовное дело за причинение смерти по неосторожности (ч.1 ст.109 УК РФ).

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти горнорабочего в шахте «Центральной» в Пласте Челябинской области.