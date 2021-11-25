СК возбудил дело после гибели четверых человек от отравления газом в Златоусте

Скончались молодые мужчина и три женщины

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту гибели четверых молодых людей в одной из квартир по улице Аносова в Златоусте. Об этом сегодня, 25 ноября, сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

ЧП случилось накануне вечером. Были найдены тела 25-летнего мужчины, двух 20-летних и одной 22-летней женщин.

«Признаков, указывающих на криминальный характер смерти, на телах не обнаружено. По предварительным данным, возможной причиной смерти является отравление газовой смесью из-за неисправности в работе системы вентиляции газовой колонки для нагрева воды», — сообщили в СУ СКР по региону.

На место происшествия с проверкой выезжал прокурор Златоуста.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть двух и более лиц»).