СК возбудил дело после ДТП с автобусом в Карталах

В аварии пострадали двое детей

Следственные органы возбудили уголовное дело после ДТП с микроавтобусом, следовавшим из Карталов в поселок Локомотивный. Об этом сегодня, 3 сентября, сообщили в пресс-службе Следственного управления следственного комитета России по Челябинской области.

Известно, что вечером 1 сентября рейсовый автобус ГАЗ-322130 перевозил пассажиров из Карталов в поселок Локомотивный. В какой-то момент 50-летний водитель съехал с дороги и на скорости врезался в дерево. Травмы получили все пассажиры, в том числе двое детей — 5-летняя девочка и 11-летний мальчик.

«По факту происшествия возбуждено уголовное дело по пункту „в“ части 2 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью»), — сообщили в региональном СУ СКР.

Ранее после происшествия проверку организовала Карталинская городская прокуратура.