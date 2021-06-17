СК возбудил дело об убийстве матерью новорожденного мальчика в Катав-Ивановске

Тело ребенка было найдено на кладбище

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении 36-летней жительницы Катав-Ивановска. Женщину подозревают в убийстве ее новорожденного сына. Об этом сегодня, 17 июня, сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по Челябинской области.

Установлено, что в апреле 2021 года женщина родила ребенка в частном доме, положила малыша в коробку и вынесла в сарай. Беспомощный младенец скончался. После этого мать закопала тело на местном кладбище. Когда младенца обнаружили, женщина заявила следователям, что сын родился мертвым. Однако экспертиза показала, что мальчик появился на свет живым.

«В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статье 106 УК РФ („Убийство матерью новорожденного ребенка“)», — рассказали в пресс-службе СУ СКР по региону.

Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.

Как ранее писал наш сайт, на опушке леса в поселке Мирном Красноармейского района дети во время игр нашли пакет с телом новорожденной девочки.



Как ранее писал наш сайт, в Челябинской области суд вынес приговор жительнице Саткинского района, которая весной этого года оставила на обочине самодельный гроб с младенцем внутри. Ей назначили наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год.