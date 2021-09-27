СК возбудил дело о мошенничестве и взятках на Усть-Катавском вагоностроительном заводе

По версии следствия, подозреваемые получали деньги за покровительство при исполнении контрактов

В Челябинской области возбуждены уголовные дела в отношении пятерых руководителей структурных подразделений Усть-Катавского вагоностроительного завода. Их подозревают в мошенничестве и получении взяток. Об этом сегодня, 27 сентября, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

По предварительным данным, подозреваемые получали взятки от представителей коммерческих организаций в обмен на покровительство при исполнении контрактов. Также в период с 2017 по 2021 год подозреваемые поставляли продукцию по заниженной стоимости, предоставляя ложные сведения в договорной документации. Сумма ущерба составила более 1,5 млн рублей.

«В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 159 УК РФ („Мошенничество“) и части 2, пункту „в“ части 5 статьи 290 УК РФ („Получение взятки“)», — сообщили в региональном СУ СКР.

Преступления выявлены сотрудниками УФСБ.

Как ранее писал наш сайт, бывший генеральный директор Усть-Катавского вагоностроительного завода Павел Абрамов вместе с заместителем по персоналу и безопасности Александром Болотниковым с 2009 по 2013 год нанесли заводу ущерб в 517 миллионов рублей, продавая вагоны по цене ниже себестоимости. Павла Абрамова отправили в колонию на восемь лет, Александра Болотникова — на пять лет со штрафом в 500 тысяч рублей.

