СК возбудил дело о хищении при строительстве системы водоочистки в Кропачево

Проверку провела Контрольно-счетная палата региона

Следственные органы возбудили уголовное дело о мошенничестве при строительстве системы водоочистки и обеззараживания воды в Ашинском районе. Об этом сегодня, 16 июня, сообщили в пресс-службе КСП Челябинской области.

По версии следствия, уфимская компания-подрядчик ООО «Управление механизированных работ» получила из бюджета оплату за фактически не выполненные работы. Ущерб, который выявили в ходе проверки специалисты Контрольно-счетной палаты региона, составил более 2,7 миллиона рублей.

«В отношении компании возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ („Мошенничество в особо крупном размере“)», — рассказали в пресс-службе региональной КСП.

Как ранее писал наш сайт, в отношении бывшей исполняющей обязанности главы Кропачевского городского поселения было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Именно она, по версии следствия, согласовала оплату и подписала документацию по исполнению муниципального контракта до фактического завершения работ.