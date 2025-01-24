СК возбудил 16 уголовных дел на бывшего главного госинспектора Ростехнадзора

Женщина почти 10 лет получала взятки и принуждала компании сотрудничать с определенной фирмой

В Курчатовском районе возбуждены 16 уголовных дел в отношении бывшего главного государственного инспектора Челябинского отдела энергетического надзора. Все они о получении взяток — в значительном, крупном и особо крупном размере, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

По данным следствия, экс-инспектор 10 лет, с 2014 по 2024 год, лично и через посредника получала взятки от директора коммерческой организации за заведомо незаконные действия.

«Инспектор принуждала компании к заключению договоров с обществом с ограниченной ответственностью на проведение работ по оценке энергоэффективности объектов строительства. Получила за это в общей сумме более 3 миллионов рублей», — говорится в сообщении.

Преступления выявлены сотрудниками УФСБ России по Челябинской области, которыми осуществляется оперативное сопровождение по уголовным делам.

Следствие продолжается, силовики работают в том числе над выявлением иных аналогичных эпизодов в деятельности экс-инспектора.

Ранее сообщалось, что в отношении обвиняемой возбуждено уголовное дело за получение взятки на 1,7 миллиона за совершение аналогичных действий.

Напомним, максимальное наказание за взяточничество предусматривает лишение свободы до 15 лет, а также штраф в размере стократной суммы взятки.