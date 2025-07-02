СК в Копейске выясняет обстоятельства ЧП, где мужчине оторвало кисти рук

Дело взято на контроль областного главка МВД

В Копейске мужчине оторвало кисти рук при переезде. Пострадавший нес в руках коробку, в ней раздался хлопок неустановленного предмета, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Челябинской области. Мужчину ранило, повреждения оказались настолько серьезными, что ему ампутировали кисти обеих рук.



Силовики проверили квартиры пострадавшего. В них нашли обрез охотничьего ружья, составные части патронов, две банки с компонентами пороха.



Следственный комитет возбудил уголовные дела о «покушении на убийство, совершенное общеопасным путем» и «незаконном хранении оружия и боеприпасов».



«В настоящее время продолжается сбор сведений, характеризующих личность участника происшествия, выполняются следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе мотивов его действий», – сообщили в ведомстве.