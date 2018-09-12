/ Следователи допускают убийство в деле о пропавшей на Южном Урале 16-летней школьнице

Возбуждено уголовное дело по соответствующей статье.

Пропавшую 10 сентября в Копейске школьницу до сих пор не удалось найти. Обеспокоенные мама и сестра бросили все силы не поиски 16-летней Екатерины Мавриной. Следователи приняли решение о возбуждении уголовного дела после доследственной проверки.

В связи с наличием угрозы жизни и здоровью школьницы следственными органами СК РФ по Челябинской области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 105 «Убийство». — сообщили сайту «Первый областной» в СУ СКР по Челябинской области.

Очевидцы сообщают, что последний раз видели подростка на улице Кузнецова в Копейске. Там школьница сначала разговаривала с мужчиной. Однако официального подтверждения этой информации нет. Сейчас поисками занимаются правоохранители и волонтеры. Добровольцев просят не включаться в розыск.

Ориентировки не клеить! Это может помешать поискам. Запрет на распространение информации до 12 часов 12 сентября. — заявили волонтеры.

Напомним, 16-летняя школьница не вернулась домой после прогулки. Последний раз девочку видели около 19 часов возле школы № 6 в Копейске. Ее дальнейший маршрут точно установить не удалось.

Приметы: рост около 155 сантиметров, среднего телосложения, глаза голубые, длинные волосы светло-русые. Девушка была одета в черную кожаную куртку, спортивные серые штаны, кофта серая или розовая, кроссовки черные с белой подошвой. С собой был нежно-зеленый портфель.

Всех, кто видел похожую по приметам девушку, просят сообщить об этом родным школьницы или правоохранителям по номеру 02.