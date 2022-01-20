СК РФ требует доклад о прекращении уголовного дела челябинца, собравшегося устроить массовую резню

Дениса Куценко подозревали в заведомо ложном сообщении об акте терроризма

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России предоставить подробный доклад об основаниях прекращения уголовного дела в отношении 19-летнего челябинца Дениса Куценко, которого задержали за публикацию поста о готовящемся массовом убийстве 23 сентября 2020 года.

Напомним, студент промышленно-гуманитарного техникума после просмотра фильма ужасов написал на своей странице в соцсети сообщение о готовящемся массовом убийстве. Следователи обнаружили в его квартире новые ножи, однако молодой человек объяснил это тем, что они нужны для кулинарных целей, поскольку он учится на повара. Парень сказал, что пост был шуткой, и раскаялся.

В отношении Дениса Куценко было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30, пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ («Приготовление к убийству двух или более лиц»), затем переквалифицировали на статью 207 УК РФ («Ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий, совершенное из хулиганских побуждений»).

Впоследствии уголовное дело было прекращено следственным отделом по Ленинскому району за отсутствием состава преступления.

Глава СК РФ требует предоставить подробный доклад об основаниях прекращения этого дела.