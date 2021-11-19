СК РФ поставил на контроль историю 17‑летней челябинки, рассказавшей о жестоком обращении отца

Девушка участвовала в ток‑шоу «За гранью»

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления Следственного комитета по Челябинской области Петру Решетникову организовать проверку после рассказа 17-летней Полины Степкиной об истязаниях отца. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Девушка приняла участие в ток-шоу «За гранью» и публично рассказала о физических и моральных издевательствах с его стороны.

«В эфире федерального канала обсуждалась история несовершеннолетней из Челябинска, которая подвергалась жестокому обращению со стороны отца. Руководителю следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области Петру Решетникову поручено провести проверку по изложенным доводам и предоставить доклад», — сообщили в ведомстве.

Напомним, СК РФ поставил на контроль проверку эфиров челябинских блогеров, выкладывавших ролики с больной деменцией бабушкой. Александр Ошкуков опубликовал большой пост. Он утверждает, что СМИ распространяют ложные сведения о роликах в «ТикТоке». Что ни у него, ни у супруги не было цели заработать на болезни бабушки или поглумиться над ней.