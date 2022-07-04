СК расследует дело об оставленном на теплотрассе в Челябинске младенце

Ребенок находится в больнице под наблюдением врачей

В Челябинске Следственный Комитет возбудил уголовное дело по факту оставления в опасности ребенка, сообщает пресс-служба регионального СК РФ. Накануне случайные прохожие нашли на теплотрассе в Ленинском районе живого младенца. Дело передали в СК, идут поиски мужчины, который ночью оставил малыша в одного.

Стало известно, что ребенка в ночное время принес и оставил неизвестный мужчина. По инициативе следственных органов Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области материалы переданы из органов внутренних дел для установления всех обстоятельств произошедшего.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 125 УК РФ (оставление в опасности)», — пояснили в комитете.

Идут поиски и установление лиц, причастных к совершению преступления, и обстоятельств произошедшего.

В министерстве социальных отношений Челябинской области пояснили, что ребенок находится в больнице под наблюдением врачей.

«По результатам оперативно-розыскных мероприятий, проводимых уполномоченными службами, органами опеки будет организована работа по жизнеустройству ребенка», — уточнили в ведомстве.

Расследование уголовного дела находится на контроле руководства следственного управления.