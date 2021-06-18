СК расследует дело о незаконном строительстве яхт-клуба на озере Сунгуль под Снежинском

Судом запрещено продолжение работ на арендованном участке

В Челябинской области расследуется уголовное дело по факту превышения должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ) сотрудниками администрации Снежинска при выделении земли на берегу озера Сунгуль под строительство лодочной мастерской яхт-клуба. С ответственных лиц требуют взыскать более восьми миллионов рублей, сообщили в пятницу, 18 июня, в пресс-службе прокуратуры региона.

Установлено, что в 2018 году комитет по управлению имуществом города Снежинска заключил договор аренды земельного участка с гражданином. Согласно договору, хозяйственная и иная деятельность на данном участке ограничена водным законодательством, так как часть его расположена в водоохранной зоне озера Сунгуль. Однако администрация выдала арендатору разрешение на строительство лодочной мастерской яхт-клуба.

На территории вырубили 249 кубометров сосны, березы и осины, древесину реализовали субарендатору земельного участка. При этом выдача разрешений на строительство и рубку являются незаконными, так как кустарники и деревья относятся к защитным лесам, расположенным в водоохранной зоне озера Сунгуль.

«Прокурор обратился в суд с иском о признании постановлений администрации незаконными; признании сделки по заключению договора купли-продажи вырубленных деревьев субарендатору недействительной; возложении на администрацию обязанности привести земельный участок в первоначальное состояние, освободить земельный участок от размещенного объекта, восстановить лесные насаждения, взыскать с администрации 8 094 059 рублей», — прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

В настоящее время субарендатору запрещено вести строительные и любые другие работы на этом участке.