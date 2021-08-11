СК расследует дело о невыплате зарплаты на Копейском хлебокомбинате

Задолженность перед работниками составила более 6 млн рублей

Следственный отдел в Копейске продолжает расследование уголовного дела в отношении директора хлебокомбината Александры Максимовой. Ее обвиняют в невыплате заработной платы. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по Челябинской области.

По версии следствия, обвиняемая в 2020 году не выплачивала зарплату сотрудникам. Задолженность составила более 6 млн рублей.

«Потерпевшими по уголовному делу признаны более 100 работников. Всем работникам ООО „Копейский хлебокомбинат“, состоявшим в трудовых отношениях с данным работодателем, кому до настоящего времени не выплачена (не полностью выплачена) заработная плата, просьба обратиться в следственный отдел по городу Копейску по адресу: г. Копейск, пр. Коммунистический, д. 1в/1 или по телефону 8 (35139) 2-30-32», — сообщили в СУ СКР по региону.

