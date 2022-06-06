Следственные органы проводят проверки по факту гибели 10-летнего и 15-летнего мальчиков, утонувших в водоемах Южноуральска и Магнитогорска. Об этом сегодня, 6 июня, сообщили в СУ СКР по Челябинской области.
Устанавливая обстоятельства произошедших трагедий, отмечено, что большинство из них происходит при отсутствии наблюдения. Гибель детей случилась в местах, не оборудованных для купания.
«Органы местного самоуправления должны разместить информационные стенды о запрете купания в таких местах и установить ограждения на наиболее опасных участках», — сообщили в региональном СУ СКР.
Напомним, 3 июня в реке Увелке утонул 10-летний ребенок.
В конце мая в Магнитогорске в техническом водоеме утонул 15-летний школьник.