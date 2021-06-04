СК проводит проверку после падения пациента из окна челябинской больницы

Мужчина скончался

Следователи СКР по Челябинской области проведут проверку по факту смерти пациента, выпавшего из окна больницы в Челябинске. Об этом сегодня, 4 июня, сообщил старший помощник руководителя регионального СКР Владимир Шишков.

ЧП случилось накануне, 3 июня. 54-летний пациент выпал из окна восьмого этажа челябинской городской больницы № 1 на улице Воровского. Мужчина от полученных травм скончался на месте.

«По факту смерти пациента проводится проверка», — сообщили в СУ СКР по региону.

Как ранее писал наш сайт, 4 апреля пожилой мужчина выпал из окна дорожной больницы в Челябинске.

Утром 24 апреля пожилая женщина выпала из окна пятого этажа городской больницы № 9, расположенной в Ленинском районе Челябинска. Несмотря на оперативную помощь медиков, спасти пациентку не удалось.

Несколько дней назад из окна горбольницы № 1 выпал 72-летний мужчина. Он скончался на месте.