СК проводит проверку по факту смерти мужчины в пруду Златоуста

Местный житель утонул во время купания

Сотрудники СКР по Челябинской области проверят доследственную проверку по факту смерти 53-летнего жителя Златоуста, который утонул в городском пруду. Об этом сообщили сегодня, 27 мая, в пресс-службе регионального СКР.

«В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — уточнил старший помощник руководителя СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

26 мая во время купания на одном из городских прудов, в месте, не оборудованном для купания, утонул 53-летний мужчина. Очевидцы указали спасателям примерное место, в котором они видели плывущего человека. Однако поиски с лодки до наступления сумерек результата не дали.

Затем к поискам привлекли водолазов-спасателей, которые погружались на разную глубину более трех часов. Был расширен район поиска, обследовано 140 кв. м акватории.

Тело обнаружено на глубине более четырех метров, в 320 метрах от берега.