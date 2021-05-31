СК проверит обстоятельства гибели юноши в водоеме в Красноармейском районе

Молодой человек купался на необорудованном пляже

Сотрудники следственного комитета России по Челябинской области проводят доследственную проверку по факту гибели 19-летнего юноши на водоеме в Красноармейском районе. Об этом сегодня, 31 мая, сообщили в пресс-службе ведомства.

«По предварительным данным, подросток со сверстником купался на необорудованном пляже. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — уточнил старший помощник руководителя СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

30 мая в поселке Лазурном на карьере утонул молодой человек. Областные спасатели искали южноуральца с картплоттером. Тело погибшего обнаружили в 100 метрах от берега на глубине четырех метров.