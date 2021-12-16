СК проверяет «Солнечную долину» по делу о незаконной продаже земли

Силовики опросили сотрудников и изучили документацию

Сегодня, 16 декабря, ГЛЦ «Солнечная долина» навестили следователи. В Миассе рассматривают уголовное дело о незаконной продаже земли на курорте. Об этом Первому областному информагентству сообщил владелец курорта Олег Сиротин.

Напомним, ранее в отношении бывшего заместителя мэра Миасса Василия Сороки было возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 3 статьи 286 УК РФ («Превышение полномочий»). Дело связано с выделением участков земли под строительство банного комплекса на «Солнечной долине». Сам Василий Сорока находится под стражей по решению Центрального районного суда Челябинска.

«Сегодня следователи приехали осмотреть место, земельные участки. Посмотрели, как работают очистные сооружения. С нашей стороны никаких нарушений нет. Возможно, чиновниками допущены ошибки. В частности, земля была продана вместе с рекой. Сейчас соблюдаются все формальности в рамках расследования, мы оказываем содействие следствию», — сообщил ИА «Первое областное» Олег Сиротин.