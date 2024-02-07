СК проверяет падение погрузочной платформы с рабочими на оптовой базе в Карталах

Происшествие произошло утром 7 февраля

Управление Следственного комитета России по Челябинской области организовало проверку на оптовой базе в Карталах. Утром 7 февраля там травмировались три рабочих после падения неисправной погрузочной платформы. О проведении проверки по факту нарушения требований охраны труда сообщает пресс-служба регионального СК.

Следствие установило, что утром в среду на высоте более шести метров оборвался трос погрузочной платформы. В это время в лифте находились три сотрудника предприятия с продукцией. Они получили травмы и были госпитализированы в больницу.

В поисково-спасательной службе Челябинской области ранее рассказывали, что двое мужчин и женщина сорвались с четырехметровой высоты. У всех диагностированы травмы средней степени тяжести, у женщины сломаны обе голени.