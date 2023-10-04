СК проверит родителей, устроивших дикие танцы с коляской во дворе дома в Челябинске

Местные жители своими действиями ставили под угрозу жизнь малыша

Жители Ленинского района Челябинска стали свидетелями странной картины: две девушки и парень устроили дикие танцы с коляской, в которой находился маленький ребенок. В социальных сетях челябинцы предположили, что молодые люди находились под действием запрещенных веществ. Следственный комитет начал проверку, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

«В ходе мониторинга социальных сетей выявлена публикация, согласно которой трое местных жителей привлекли внимание общественности, ведя себя вызывающе и выполняя с коляской опасные маневры, тем самым ставили под угрозу жизнь и здоровье находящегося в коляске ребенка»,— сообщили в ведомстве.

Начата доследственная проверка по статье 156 Уголовного кодекса РФ («Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем или иным лицом, на которое возложены эти обязанности»), в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего и дана оценка действиям родителей.