СК проверит обстоятельства смерти погибшего во время пожара жителя Кизильского

Тело обнаружили сотрудники МЧС России по Челябинской области

Следственный комитет Челябинской области начал проверку по факту гибели 82-летнего жителя села Кизильское, который утром в четверг погиб на пожаре. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным, причиной возгорания явилось неосторожное обращение с огнем. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Между тем жители Кизильского сообщают, в квартире сначала произошёл взрыв газа, а потом начался пожар.

Утром 3 июня случился пожар в квартире на втором этаже многоквартирного жилого дома. Из подъезда самостоятельно эвакуировалось 16 человек. Огонь бушевал на площади 30 кв. м. После ликвидации горения, жильцы вернулись в свои квартиры. К тушению было привлечено 11 человек и три единицы техники.