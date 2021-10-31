СК проверит канал челябинских блогеров, издевающихся над бабушкой с деменцией

Ход проверки поставлен на контроль в центральном Следственном комитете России

В Челябинске два блогера, проживающие вместе с пожилой женщиной, страдающей деменцией, ежедневно устраивают прямые трансляции в соцсети «ТикТок», в которых они издеваются над родственницей. Сегодня, 31 октября, в пресс-службе регионального Следственного комитета сообщили, что проводится проверка.

«В ходе ежедневных прямых эфиров в сети Интернет двое местных жителей показывают пожилую женщину, страдающую деменцией. При съемках стримов они унижают пожилого человека, смеются над ее состоянием. За демонстрацию подобных действий они получают пожертвования от интернет-аудитории. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области проводится доследственная проверка»,— уточнили в ведомстве.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального СК Петру Решетникову доложить о ходе проверки и поставил ее на личный контроль.

Кроме того, ход проверки, проводимой региональным Следственным комитетом, поставлен на контроль и прокуратурой Челябинской области.

Проверку по данному факту проведет и полиция.

«Сотрудниками полиции будет проведена проверка размещенной в сети Интернет информации с установлением всех обстоятельств и участников и с принятием процессуального решения»,— прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.