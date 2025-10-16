СК проверит челябинского педагога, позволившего бить ученика

Мама пострадавшего узнала о происходящем на родительском собрании

Следственный комитет взялся за дело о буллинге в одной из школ Металлургического района Челябинска. Поводом стала история мальчика, которого одноклассники били с молчаливого согласия классной руководительницы. Педагог и руководство школы теперь фигурируют в проверке по статьям УК, сообщает пресс-служба ведомства.

Конфликт получил огласку после того, как мать школьника рассказала о систематических избиениях ее сына. Женщина узнала о происходящем на родительском собрании. По ее словам, классный руководитель подала ситуацию как оправданную:

«Его систематически бьют, но парень сам виноват — потому что обзывает ребят».

Дома ребенок рассказал другую версию. Мальчик признался, что не в ладах с одноклассниками: они забирали его вещи и всячески травили. В ответ на травлю школьник обозвал обидчиков. Вместо того чтобы разобраться в причинах, классная руководительница, по словам матери, обвинила самого пострадавшего.

Следственный комитет организовал официальную проверку. Действия педагога и руководства школы будут изучены на предмет признаков преступлений, предусмотренных статьей 156 УК РФ и статьей 293 УК РФ (халатность).