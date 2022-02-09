Следственное управление проводит проверку по факту получения девушкой травмы лица при катании на тюбинге в Челябинской области. Об этом сегодня, 9 февраля, сообщили в СУ СК РФ по региону.

6 февраля при катании на тюбинге в Красноармейском районе во время спуска девушка получила травмы лица. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, а также дана оценка работе персонала.

Напомним, что СК начал проверку после нападения собаки на 7‑летнего ребенка в Челябинске. Бродячее животное искусало школьнику лицо. Также следственное управление возбудило уголовное дело после гибели трехлетней девочки в Челябинской области.