Следственное управление проводит проверку по факту получения девушкой травмы лица при катании на тюбинге в Челябинской области. Об этом сегодня, 9 февраля, сообщили в СУ СК РФ по региону.
6 февраля при катании на тюбинге в Красноармейском районе во время спуска девушка получила травмы лица. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, а также дана оценка работе персонала.
Напомним, что СК начал проверку после нападения собаки на 7‑летнего ребенка в Челябинске. Бродячее животное искусало школьнику лицо. Также следственное управление возбудило уголовное дело после гибели трехлетней девочки в Челябинской области.
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