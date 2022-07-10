СК закрыл уголовное дело по факту смерти жительницы Челябинска, упавшей в открытый коллектор

Виновных в этой истории не оказалось

В Челябинске прекратили уголовное дело, возбужденное в связи со смертью женщины, упавшей в открытый канализационный коллектор на Заячьем острове в мае 2021 года. Об этом журналисту Первого областного информагентства сообщил исполняющий обязанности старшего помощника руководителя регионального управления Следственного комитета Александр Скорик в воскресенье, 10 июля.

«Уголовное дело прекращено в связи с отсутствием в действиях ответственных лиц признаков состава преступления, статья 24 Уголовно-процессуального кодекса РФ»,— сообщил Александр Скорик.

Дело возбуждали по статье 109 Уголовного кодекса Российской Федерации («Причинение смерти по неосторожности»).

Напомним, трагедия произошла 22 мая 2021 года. 45-летняя жительница Челябинска отдыхала со своими друзьями на Заячьем острове. В какой-то момент она отошла и провалилась в открытый коллектор. Ее тело нашли спустя несколько часов.

Прокуратурой была организована проверка. Узнать ее результаты на момент публикации материала не удалось.