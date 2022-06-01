СК передал в суд дело о взятке сотрудницы структуры челябинского Минобра

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществлялось сотрудниками УФСБ по Челябинской области и ГУ МВД РФ по региону

Следственные органы завершили расследование уголовного дела по получению взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ). Под суд пойдет руководитель Регионального центра оценки качества и информатизации образования при министерстве образования и науки Челябинской области Елена Морданенко. Об этом сегодня, 1 июня, сообщили в СУ СКР по региону.

«По данным следствия, сотрудниками Контрольно-счетной палаты Челябинской области было выявлено, что в период с 2019 по 2021 годы обвиняемая получила взятку от предпринимателя в сумме 350 тысяч рублей за заключение контракта на поставку офисной техники», — сообщили в ведомстве.

Во время следствия Елена Морданенко находилась под домашним арестом.

Автор: Виктория Привалова