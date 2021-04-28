СК передал уголовное дело главы Троицка в прокуратуру

Александра Виноградова обвиняют в превышении полномочий

Следственные органы завершили рассмотрение уголовного дела в отношении главы Троицка Александра Виноградова. Оно направлено в прокуратуру. Об этом сегодня, 28 апреля, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Установлено, что обвиняемый в 2019 году вместе со своим заместителем Вадимом Германом санкционировали передачу имущества местной теплоснабжающей организации — центральных тепловых пунктов — другой компании, чем причинили пострадавшей фирме ущерб в 9,1 миллиона рублей. Сам Александр Виноградов утверждает, что действовал по решению комиссии по ЧС в интересах троичан, так как потерпевшие в канун наступления морозов отказывались включать теплоснабжение жилого фонда.

В отношении политиков были возбуждены уголовные дел по частям 1, 2 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

«Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовные дела направлены в прокурору для утверждения обвинительного заключения», — сообщили в региональном Следственном комитете.

26 апреля из списков сотрудников вычеркнут заместитель главы по ЖКХ Вадим Герман, обвиняемый Следственным комитетом в превышении полномочий. Вице-мэр написал заявление об увольнении 26 апреля, едва выйдя из трехдневного отпуска.