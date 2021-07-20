СК организовал проверку соцслужб после случая со спящим мальчиком в Южноуральске

Ребенок оказался один на обочине дороги

В Челябинской области проводится проверка по факту нахождения малолетнего ребенка в опасной ситуации. Следственный комитет РФ по Челябинской области организовал доследственную проверку информации о малолетнем мальчике, который находился без внимания взрослых на обочине дороги в Южноуральске, сообщает пресс-служба ведомства.

«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц социальных служб, в чьи обязанности входит обеспечение мероприятий по безопасному пребыванию ребенка в семье, находящейся на учете в социальных органах», — прокомментировали в управлении.

Напомним, 17 июля, житель Южноуральска выложил в социальные сети видеоролик с рассказом о том, как нашел на обочине спящего малыша. Впоследствии оказалось, что ребенок живет в многодетной семье, где нет папы. По информации нашего источника, в день, когда была сделана съемка, мама мальчика осталась дома с грудным ребенком, а трехлетнего сына и девятилетнюю дочь отправила к бабушке. По дороге девочка бросила брата — он прилег отдохнуть в траву и уснул. Ранее сообщалось, что прокуратура Южноуральска готовит иск в суд по ограничению родительских прав матери ребенка.