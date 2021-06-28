СК организовал проверку после смерти утонувшего ребенка в Златоусте

Мальчик ушел купаться в необорудованном месте

Следственные органы организовали проверку после смерти 7-летнего мальчика в реке Тесьма в Златоусте. Об этом сегодня, 28 июня, сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Челябинской области.

Напомним, трагедия случилась в субботу вечером, 26 июня. Мальчик ушел купаться со сверстниками в реке Тесьма и ушел под воду. На помощь ему бросилась 15-летняя девушка, она вытащила ребенка на берег и сделала ему искусственное дыхание, однако спасти мальчика не удалось. Прибывшие медики констатировали смерть ребенка.

«По предварительным данным, ребенок купался в необорудованном месте. Устанавливаются все обстоятельства происшествия», — рассказали в СУ СКР по региону.