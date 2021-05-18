СК организовал проверку после падения ребенка из окна в Челябинске

Полуторагодовалый мальчик получил травму головы

Следственные органы организовали проверку после падения ребенка из окна второго этажа дома на улице Дегтярева в Челябинске. Об этом сегодня, 18 мая, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

По предварительным данным, мальчик остался без внимания взрослых и выпал из открытого окна накануне вечером, 17 мая. Полуторагодовалого ребенка госпитализировали в ГКБ № 6 с травмами головы. В горздраве сообщили, что скорая помощь на место происшествия не выезжала. Родители доставили мальчика в больницу самостоятельно.

«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Проведение проверки взято на контроль исполняющим обязанности руководителя следственного управления. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили в региональном СУ СКР.

Как ранее сообщал наш сайт, 10 мая в Ленинском районе Челябинска из окна седьмого этажа выпал восьмилетний мальчик. Он был доставлен в Челябинскую областную детскую клиническую больницу.

