СК организовал проверку после падения годовалой девочки из окна пятого этажа в Магнитогорске

Пострадавшая получила тупую травму живота

Следователь регионального следственного управления проводит проверку после падения годовалой девочки из окна пятого этажа дома по улице Ворошилова в Магнитогорске, сообщили в пресс-службе ведомства.

ЧП случилось накануне днем, 14 мая. Девочка забралась на подоконник, открыла окно на кухне и, облокотившись на москитную сетку, упала на козырек магазина. В момент происшествия мама девочки вышла в комнату.

«Ребенок госпитализирован в медицинское учреждение, где ей оказывается квалифицированная помощь. В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — прокомментировали в СУ СКР по Челябинской области.

Девочку с козырька эвакуировали спасатели.