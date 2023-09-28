СК объявил поиск знакомых жертвы обвиняемого в похищении и убийстве челябинца

Следователи опубликовали художественный портрет женщины и ее приметы

Следственный комитет по Челябинской области объявил поиск людей, которые знали женщину, предположительно, по имени Оксана. Ее останки нашли 30 июля на территории дома Владимира Ческидова в поселке Смолино. Следователи считают, что убийство женщины произошло в 2010—2011 годах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Примет женщины немного. Возраст 25—35 лет. Телосложение — крупное, а волосы темного цвета. Следователи просят всех, кто знает какую-либо информацию об этом человеке, сообщить ее по телефонам: +7 (351) 728-57-65, +7-950-727-09-87, 112.





Источник: vk.com/su_skrf

Силовики задержали 51-летнего челябинца в начале августа. Его обвинили в том, что он с 2009 года удерживал девушку в своем частном доме. Ей удалось сбежать только через 14 лет после заточения. Кроме того, правоохранители считают, что он причастен к убийству женщины. По версии следствия, Владимир Ческидов расчленил ее тело, а останки уложил в кастрюлю, которую закопал в погребе. В общей сложности обвинение предъявлено по трем статьям: «Похищение человека», «Убийство» и «Изнасилование». По делу проходит мать обвиняемого, она находится под подпиской о невыезде.



24 сентября Челябинский областной суд оставил без изменения решение предыдущей инстанции об аресте Владимира Ческидова. Его защита подавала апелляционную жалобу на арест и просила назначить более мягкую меру пресечения из-за состояния здоровья обвиняемого. Владимира Ческидова этапировали в Москву. Ему предстоит пройти комплексную судебно-психиатрическую экспертизу. Срок содержания в СИЗО продлен до 30 декабря.

