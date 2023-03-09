СК не комментирует результаты очередной проверки по факту смерти в челябинском СИЗО националиста Максима Марцинкевича

Адвокат погибшего пока также не ознакомился с актуальным решением

«Следствие ежемесячно выносит постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Они пытаются выполнить предписание Челябинского областного суда об условиях нахождения Марцинкевича в Красноярске. Нам тоже материалы не выдают, поэтому на данный момент статус проверки я не знаю»,

— сообщил Алексей Михальчик.

Следственные органы отказываются комментировать данные о последней доследственной проверке после смерти блогера-националиста Максима Марцинкевича в СИЗО Челябинска в сентябре 2020 года. Адвокат семьи погибшего Алексей Михальчик сообщил Первому областному информагентству о том, что проверки так и не выливаются в уголовное дело.Тело националиста Максима Марцинкевича, известного интернет-сообществу как Тесак, обнаружили в СИЗО № 31 в Челябинской области утром 16 октября 2020 года. Он обвинялся в умышленном уничтожении и повреждении имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ), а также в хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Его также обвиняли в возбуждении ненависти и вражды (ст. 282 УК РФ) за написанную им книгу «Реструкт», которая была внесена в реестр экстремистских материалов.

Основной версией гибели блогера назвали суицид, однако его родственники уверены в насильственном характере смерти. Следственный комитет уже дважды отказывал в возбуждении уголовного дела после гибели Тесака.