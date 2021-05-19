СК начал проверку после утопления подростка в Копейске

По предварительным данным, мальчик купался в необорудованном месте

Следственный комитет РФ по Челябинской области начал проверку по факту утопления 14-летнего подростка в одном из водоемов Копейска. Об этом накануне вечером, 18 мая, сообщили в пресс-службе ведомства.

«По предварительным данным, подросток со сверстниками купался на необорудованном пляже. Спасатели ведут работы по поиску тела. Проводится доследственная проверка»,— сообщили в пресс-службе регионального СК РФ.

На данный момент устанавливаются точные обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, трагедия произошла днем 18 мая на одном из местных карьеров. На месте ЧП работали сотрудники мобильного отряда областной поисково-спасательной службы, полиции, пожарной охраны и гражданской защиты.

29 апреля также в Копейске утонул 12-летний мальчик. Трагедия произошла в тот момент, когда ребенок гулял со своим младшим братом и решил искупаться в карьере бывшей шахты Октябрьская. Из воды мальчика достал оказавшийся неподалеку местный житель, но реанимировать ребенка не удалось.