СК начал проверку после травмирования ребенка в школьном туалете в Челябинской области

По ее результатам выявят и накажут виновных

Следственный комитет организовал проверку по факту травмирования второклассника в школьном туалете в Кыштыме Челябинской области, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

«В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, дана уголовно-правовая оценка действиям лиц, ответственных за содержание и обеспечение безопасности объекта»,— уточнили в ведомстве.

Напомним, ЧП произошло в конце сентября. Ребенок отправился в туалет, на двери которого не было ручки, но торчал штырь от нее. В какой-то момент другой школьник резко открыл дверь, и штырь порвал второкласснику щеку. Мальчику пришлось накладывать швы. Сейчас ребенок проходит лечение и пьет антибиотики.

По словам родителей пострадавшего, после случившегося ручку сразу же прикрутили.

Проверку по данному факту проводит и региональная прокуратура.