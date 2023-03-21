СК начал проверку после смерти женщины на пожаре в Челябинской области

ЧП произошло из-за неосторожного обращения с огнем

Следственный комитет проводит проверку по факту смерти 47-летней женщины на пожаре в селе Варна Челябинской области, произошедшем в минувшее воскресенье. Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону, предварительно, ЧП произошло из-за неосторожного обращения с огнем.

«По данному факту проводится доследственная проверка. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение»,— сообщили в ведомстве.

Напомним, пожар произошел в пристрое частного дома. Прибывшие спасатели обнаружили тело женщины. Установлено, что она отравилась продуктами горения.