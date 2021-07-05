СК начал проверку после смерти сотрудницы на челябинском предприятии

Женщина получила электротравму

Следственные органы начали проверку по факту гибели сотрудницы одного из предприятий в Ленинском районе Челябинска. Об этом сегодня, 5 июля, сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Челябинской области.

ЧП случилось в субботу днем. Сотрудница промышленного предприятия получила электротравму и скончалась на рабочем месте.

«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», —сообщили в региональном СУ СКР.

12 июня на ЧЭМК после наезда погрузчика скончался рабочий.